Tornata la neve sui rilievi appenninici dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 05 APR - Incursione invernale nella primavera umbra e in generale del centro Italia. Nella mattinata di mercoledì, in particolare sul versante appenninico della regione, ma anche su alcuni rilievi interni, è tornata a cadere la neve, che è scesa fino ai 500-700 metri di quota, senza però causare alcun disagio. Qualche fiocco sporadico anche sul centro storico di Perugia.

Le temperature che sono precipitate un po' ovunque, in alcune aree anche sotto lo zero, come a Forca Canapine (meno 5,2) e sul monte Cucco (meno 1,6).

Le previsioni meteorologiche del Centro funzionale della Protezione civile regionale segnalano un graduale miglioramento a partire dal pomeriggio odierno, con schiarite fin dalla serata. Giovedì 6 aprile, il cielo sull'Umbria si presenterà sereno o poco nuvoloso. (ANSA).