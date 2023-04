Donzelli, vicenda Rachele offende tutte le donne

(ANSA) - TERNI, 05 APR - "Una vicenda particolarmente sgradevole perché offende tutte le donne per l'ennesima volta, non solo lei": Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, ha commentato così le parole di Rachele Silvestri. Lo ha fatto rispondendo all'ANSA a Terni dove è stato presentato il candidato sindaco.

"Quando una donna è brava - ha detto Donzelli - si comincia con i pettegolezzi e deve essere legata a qualcosa di torbido o a legami nascosti. In Fratelli d'Italia non abbiamo niente da nascondere e quindi giustamente, anche per difendere altre donne che magari hanno meno coraggio, è voluta uscire allo scoperto".

