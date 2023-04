Dalla scuola di polizia uova di Pasqua ai bambini meno fortunati

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 05 APR - In vista dell'approssimarsi delle festività pasquali, gli allievi agenti del 220/o corso dell'Istituto per sovrintendenti della polizia di Stato "Rolando Lanari" insieme alla direttrice Maria Teresa Panone hanno ricevuto alcuni bambini di diverse nazionalità presenti nel territorio spoletino - tra cui anche i rifugiati ucraini - ai quali sono state consegnate alcune uova di cioccolato.

L'iniziativa di solidarietà è stata promossa dagli allievi agenti in collaborazione con la Caritas delle parrocchie della città di Spoleto.

"Siamo felici di aver regalato un momento di gioia e spensieratezza ai bimbi. Essere al servizio della comunità significa anche comprenderne le difficoltà ed essere pronti a fare qualcosa in più per regalare un sorriso a chi vive in una condizione di fragilità" ha detto la direttrice Panone.

L'incontro - spiega la questura - è stato particolarmente significativo anche per il percorso formativo dei futuri agenti, rappresentando un esempio di come la polizia di Stato, ogni giorno, anche con un piccolo gesto, è vicina a quanti hanno più bisogno. (ANSA).