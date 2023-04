A Perugia1416 il premio "Italive.it, il territorio dal vivo"

(ANSA) - PERUGIA, 05 APR - Perugia1416 si è aggiudicata il premio "Italive.it, il territorio dal vivo", evento nazionale giunto all'11/a edizione, è realizzato da Markonet e promosso da ConsumerLab.it e da Comitas.it, in partnership con Autostrade per l'Italia e con la collaborazione di Coldiretti.

La rievocazione storica perugina lo ha conquistato nella categoria "Eventi folkloristici e rievocazioni storiche" al pari delle quotate "Monteriggioni 1213-1554" e della "Feste dell'Unicorno" di Vinci. Ventiquattro le realtà aggregative premiate in otto diverse sezioni scelte su 3.468 segnalate nel 2022.

La cerimonia di premiazione si è svolta allo stadio di Domiziano, in piazza Navona a Roma. Teresa Severini, presidente dell'associazione Perugia1416 Aps, ha ritirato il premio per la rievocazione del capoluogo umbro. "La nostra - ha detto - è ancora giovane, siamo solo all'ottava edizione, ma siamo orgogliosi di rappresentare un prezioso veicolo di promozione del territorio, fatto di arte, storia, artigianato, gastronomia e soprattutto sentimento nel coinvolgimento dei cinque Rioni cittadini". (ANSA).