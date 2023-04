A Perugia la mostra "Nero Perugino/Burri"

(ANSA) - PERUGIA, 05 APR - Non una semplice esposizione ma un dialogo che parte dal nero, un colore ma anche "moto dell'anima" che ha affascinato entrambi, per andare oltre e rendere evidente il legame artistico che, a distanza di quasi 500 anni, unisce idealmente l'arte del Perugino con l'opera di Alberto Burri: con l'obiettivo di questo confronto nasce la mostra "Nero Perugino/Burri", voluta da Fondazione Perugia, in collaborazione con la Fondazione Burri, nell'ambito delle attività promosse per le celebrazioni per il Cinquecentenario dalla morte di Pietro Vannucci. La mostra è stata presentata dalla presidente di Fondazione Perugia, Cristina Colaiacovo, e dai due curatori, la storica dell'arte Vittoria Garibaldi e il presidente della Fondazione Burri Bruno Corà.

Saranno circa 20 le opere esposte dal 21 giugno al 2 ottobre a Palazzo Baldeschi, in corso Vannucci a Perugia. Grazie alla sinergia con la Fondazione Burri, che ha messo a disposizione le opere dell'artista tifernate e agli importanti prestiti di prestigiosi musei, a partire dalla Galleria nazionale dell'Umbria fino alla Galleria degli Uffizi e al Museo del Louvre, oltre che quelle di privati, sarà creato un percorso suggestivo per far emergere i tratti comuni di due artisti.

Le opere dei maestri rinascimentali e del Perugino in particolare hanno infatti rappresentato per Burri una fondamentale fonte di ispirazione, come hanno sottolineato i due curatori. L'elemento più evidente che accomuna le opere in mostra è lo sfondo nero, privato quindi delle ambientazioni paesaggistiche o prospettico-architettoniche e che rappresenta una grande innovazione per l'epoca del Perugino ed uno dei tratti più ricorrenti nell'opera di Burri.

Ma gli aspetti comuni non finiscono qui come ha evidenziato Garibaldi: "Alberto Burri era solito ripercorrere le vie del Rinascimento dell'Italia centrale insieme ai suoi più cari amici come Nemo Sarteanesi. È questo un dialogo dalle radici lontane e che trova conferma nelle linee, nelle forme e nelle sensibilità cromatiche che uniscono i due grandi artisti". (ANSA).