Cucinelli scala la classifica dei più ricchi per Forbes

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 04 APR - Brunello Cucinelli e la sua famiglia scalano la classifica dei più ricchi al mondo stilata dalla prestigiosa rivista Forbes. Che definisce l'imprenditore di Solomeo "The king of cashmere", il re di questa pregiata nicchia della moda.

Cucinelli e la sua famiglia migliorano il posizionamento nella classifica mondiale di Forbes - aggiornata al 31 dicembre del 2022 - e ora sono al 905/o, 608 gradini più in alto rispetto allo scorso anno. Con un patrimonio di 3,2 miliardi di dollari, poco meno della stessa cifra in euro.

In Italia Cucinelli è al 12/o posto di Forbes, l'anno scorso era al 27/o, seppure a pari merito con altri. (ANSA).