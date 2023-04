Assemblea approva mozione su fondi per misure sicurezza

(ANSA) - PERUGIA, 04 APR - L'Assemblea legislativa ha discusso e approvato, con 11 voti favorevoli e sei consiglieri non partecipanti al voto, una mozione promossa da alcuni consiglieri della maggioranza di centrodestra relativa a "Incremento della dotazione economica destinata alle misure regionali in materia di sicurezza".

L'atto di indirizzo evidenzia "la necessità che la Giunta regionale si impegni ad incrementare la dotazione economica destinata alle misure regionali in materia di sicurezza, in modo da venire incontro alle istanze e ai bisogni dei Comuni sia in materia di dotazioni di videosorveglianza che di fabbisogni di strumentazione in dotazione alla polizia locale". "L'attuale stanziamento di 165mila euro annui - prosegue l'atto - appare troppo esiguo a fronte di una tematica molto sentita dagli Enti locali, in modo da venire incontro alle istanze e ai bisogni dei Comuni sia in materia di dotazioni di videosorveglianza e relativamente ai fabbisogni di strumentazione in dotazione alla polizia locale, sia in materia di supporto in termini di personale, rispetto a quelle che sono le necessità della dotazione organica rappresentate dai Comuni". (ANSA).