Anche ad Assisi il servizio Google sulle isole di calore

(ANSA) - PERUGIA, 04 APR - Anche sei città italiane, fra le quali Assisi, sono coinvolte nello strumento "Tree Canopy" lanciato da Google che utilizza le immagini aeree e l'intelligenza artificiale per facilitare l'identificazione delle isole di calore, aiutando a pianificare la copertura arborea per contrastarle.

Già attivo e utilizzato negli Stati Uniti, il programma sta per essere esteso a 350 comuni in tutto il mondo con l'obiettivo a lungo termine di combattere la cattiva qualità dell'aria delle zone a più alto tasso di cementificazione. In Italia, oltre ad Assisi, sono interessate Milano, Roma, Ancona, Bologna e Vicenza.

Il progetto è stato lanciato nell'ambito di "Environmental Insight Explorer", strumento on-line gratuito pensato da Google per gli amministratori locali, che rende più facile misurare, pianificare e ridurre le emissioni di carbonio e l'inquinamento complessivo nelle città.

Per aiutare le persone a trovare informazioni autorevoli, utili e tempestive, sono stati attivati anche nuovi avvisi sulla Ricerca Google per contribuire a una corretta informazione e avvisare gli utenti in caso di arrivo di ondate di caldo eccessivo. (ANSA).