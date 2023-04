Successo per la la cicloturistica Francesco nei sentieri

(ANSA) - PERUGIA, 03 APR - Attraversando le zone del Perugino, del Trasimeno e dell'Umbertidese, una carovana colorata di ciclisti ha dato vita, domenica 2 aprile, all'ottava edizione di Francesco nei sentieri, la cicloturistica in abiti d'epoca organizzata dall'omonima associazione sportiva dilettantistica.

In sella a biciclette costruite prima del 1987, i partecipanti hanno affrontato un tragitto di circa 110 chilometri e un dislivello di 1.580 metri, con partenza e ritorno in piazza IV Novembre a Perugia.

Diversi i ristori di cui hanno potuto approfittare durante il percorso per assaggiare prodotti tipici del territorio. Accanto alla cicloturistica, la manifestazione Francesco nei sentieri ha previsto per partecipanti e accompagnatori un programma di eventi che ha permesso di coniugare sport, arte e cultura.

Sabato primo aprile, infatti, alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori è andata in scena "Più in alto delle nuvole", conferenza spettacolo sulla carriera agonistica e le gesta di Marco Pantani scritta e condotta da Alessio Stefano Berti, giornalista e testimonial dell'Eroica, con la collaborazione di Alessandro Galli, direttore del periodico di riferimento "Biciclette d'epoca", e di Elisabetta Daolio che hanno eseguito musiche dal vivo. A portare i saluti dell'amministrazione comunale di Perugia, l'assessore allo sport Clara Pastorelli.

Tra le attività collaterali proposte anche la mostra "Le bici dei Campionissimi", a palazzo Graziani, allestita grazie alla disponibilità della Fondazione Perugia, in cui sono state esposte le biciclette cavalcate da Fausto Coppi, Marco Pantani, Gino Bartali, Francesco Moser, Michele Dancelli, Felice Gimondi e Roger de Vlaeminck.

Inoltre, l'organizzazione di Francesco nei sentieri ha regalato due turni di visita guidata alla mostra "Perugino nel suo tempo" a ciclisti e accompagnatori extraregionali.

Archiviata anche questa edizione della manifestazione si conferma l'impegno dell'Asd guidata da Cesare Galletti di promuovere in maniera sempre più vasta e condivisa i territori dell'alta provincia di Perugia. (ANSA).