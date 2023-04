Perugia ospiterà torneo padel della fondazione Paolo Rossi

(ANSA) - PERUGIA, 03 APR - Saranno destinati alla realizzazione di postazioni oncologiche post terapia nelle strutture sanitarie italiane i fondi ricavati dal primo torneo di padel organizzato, a Perugia dalla Paolo Rossi foundation. Il via il 28 aprile.

I proventi della manifestazione sportiva saranno destinati, tramite la fondazione intitolata al capocannoniere indimenticato di Spagna "82 e del calcio italiano, alla realizzazione di quello che è definito un progetto importante legato alla salute.

Un primo passo, quello di Perugia, per far conoscere la fondazione, il suo lavoro e inaugurare la sede operativa nella città umbra dove la moglie Federica Cappelletti, presidente, e le figlie del campione sono nate e dove Paolo Rossi ha giocato e si sentiva oramai a casa.

Il torneo fino al 6 maggio alla padel arena di Marco Materazzi e Andrea Barzagli. La beneficenza proseguirà il 7 maggio con le cena al Castello di Rosciano, a Torgiano, durante la quale saranno premiati i vincitori del torneo. (ANSA).