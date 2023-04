La Regione presenta al Vinitaly il portale Umbriatourism

(ANSA) - PERUGIA, 03 APR - La Regione Umbria ha presentato al Vinitaly, in corso a Verona, i servizi del suo portale Umbriatourism (www.umbriatourism.it) per la promozione dell'enoturismo.

Sul portale, strumento utile per organizzare visite e soggiorni in Umbria e supporto per connettere digitalmente l'utente con l'offerta regionale, sono attualmente accreditate 49 cantine, che possono creare e pubblicare le loro offerte promo commerciali, prodotti ed esperienze (degustazioni, visite, cooking class) oltre a contenuti volti alla conoscenza delle produzioni dei territori, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche.

Il portale della Regione consente la pubblicazione solo ad operatori accreditati il cui processo di accreditamento presuppone che siano soddisfatti requisiti formali e di riconoscibilità di un operatore/produttore, fornitore di servizi e prodotti regionali. Questo per garantire la qualità dei servizi offerti al pubblico.

L'evento è stato presentato dall'Assessorato al Turismo e Cultura e dall'Assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari. (ANSA).