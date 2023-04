Forza Italia, uniti intorno a candidato sindaco Masselli

(ANSA) - TERNI, 03 APR - A Terni Forza Italia fa quadrato intorno al candidato sindaco di FdI Orlando Masselli. "Come avevamo promesso abbiamo voluto tenere unita la coalizione di centrodestra e ora ci sono tutte le condizioni per presentarsi agli elettori con una offerta seria e credibile", ha detto l'onorevole Raffaele Nevi, nel corso della presentazione del candidato. Parole arrivate con accanto Masselli.

"Ci sono le condizioni per costruire un nuovo modello di sviluppo e un futuro per la nostra città", ha detto ancora Nevi.

"Un futuro - ha sottolineato - che sia fondato sull'attrazione di nuovi investimenti, su un rinnovato rapporto, più stretto, con le multinazionali già presenti sul territorio e con una attenzione particolare all'ambiente", ha affermato ancora il deputato che anche evidenziato il ruolo di "perno nella coalizione" del partito.

Alla presentazione di Masselli, tra gli altri, ha preso parte anche la presidente della Provincia, Laura Pernazza e tutti i vertici cittadini di Forza Italia. (ANSA).