(ANSA) - PERUGIA, 03 APR - A teatro la storia dei Supertramp, in Umbria e Toscana, grazie a Solotramp Project, un gruppo musicale che nasce a Trevi da un'idea di Leonardo Fugazza per rendere omaggio a uno dei gruppi più amati della storia della musica.

Le vicende della mitica band del prog-pop anni '70'/80' sono raccontate in chiave originale attraverso uno spettacolo suonato, cantato e recitato dal vivo dal titolo "Dreamers - Please Tell Me Who I Am".

E' un invito, rivolto a tutti coloro che c'erano e ricordano, così come alle nuove generazioni, a riavvolgere il nastro, a rivivere da "sognatori", attraverso l'ascolto dei brani più celebri, le emozioni di quel tempo. Non mancano spunti di riflessione tratti dai loro testi ricercati.

Solotramp Project ripropone le partiture nelle loro raffinate composizioni e dedica grande attenzione alla ricerca degli strumenti musicali: compaiono i legni, gli ottoni, l'armonica a bocca, che tanto caratterizza l'esecuzione di alcuni brani, e soprattutto il piano elettrico Wurlitzer che i Supertramp hanno usato in modo peculiare, rendendolo l'elemento identificativo delle loro sonorità.

Solotramp Project è un sodalizio artistico composto da dieci elementi. Il testo teatrale è di Cristina Grandoni, fotografia di Stefano Pasquini.

Solotramp Project è nei teatri nelle seguenti date: 6 maggio Trevi (Perugia) Teatro Clitunno, 13 maggio Orvieto (Terni) Teatro Mancinelli, 20 maggio Terni, Teatro Secci, 27 maggio Chianciano Terme (Siena) Pala Monte Paschi, 3 giugno Foligno (Perugia) Auditorium S. Domenico, 7 ottobre Spoleto (Perugia) Teatro Caio Melisso.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad associazioni di volontariato. (ANSA).