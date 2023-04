Tesei, Umbria al Vinitaly per comunicare le sue eccellenze

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - "L'Umbria al Vinitaly si presenta con uno stand rinnovato e con il desiderio di comunicare anzitutto l'enologia, ma più in generale tutte le sue eccellenze": è quanto ha detto all'ANSA la presidente della Regione, Donatella Tesei, che oggi, insieme all'assessore regionale all'Agricoltura Roberto Morroni, ha inaugurato lo spazio espositivo dedicato ai produttori umbri.

"Qui a Verona vogliamo raccontare anche i grandi eventi che quest'anno ospiteremo in Umbria, a partire dai 500 anni del Perugino e del Signorelli, oltre tutti gli altri a cominciare da Umbria jazz e il Festival dei due Mondi", ha sottolineato la governatrice. "Al Vinitaly - ha aggiunto - portiamo anche i nostri eventi culturali perché il vino è cultura".

Tesei a proposito di brand Umbria legato al mondo del vino ha voluto evidenziare come "dopo molti anni si sta materializzando un percorso". "Che ho fortemente voluto - ha sottolineato - fin dallo scorso anno con uno stand rinnovato e che oggi si identifica chiaramente. I nostri grandi produttori non sono ancora presenti all'interno dello stand Umbria, ma rappresentano comunque al meglio la nostra terra". (ANSA).