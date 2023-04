Il Perugino 'esce' dall'Adorazione per promuovere l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - Il Perugino esce "furtivamente" dal suo celebre dipinto l'Adorazione dei Magi custodito nella Galleria nazionale dell'Umbria a Perugia, per allontanarsi verso l'uscita alla scoperta delle bellezze delle città e dei borghi umbri: riparte la campagna di promozione turistica della Regione Umbria e, questa volta, sarà "il meglio Maestro d'Italia" in persona, a promuovere la stagione primaverile con un nuovo spot video a firma di Armando Testa. Dal 2 aprile in televisione. La Regione spiega in una nota che il film si apre in una delle Sale più belle della Galleria nazionale dalla quale si allontana il Perugino che, una volta in strada, si proporrà ad una coppia di turisti come insolita guida, alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Il frenetico viaggio del trio toccherà i luoghi cari al grande artista: da Città della Pieve al Trasimeno, da Panicale alla Cascata delle Marmore, in un susseguirsi di borghi spettacolari, paesaggi mozzafiato e opere magistrali.

"Ingredienti che rendono la vacanza in Umbria un'esperienza indimenticabile" sottolinea la Regione. Lo spot si chiude con un invito a "Vivere l'arte con nuove emozioni" e lo storico "Umbria. Cuore verde d'Italia". La campagna di comunicazione prevede una rotazione di tre soggetti formato 30 secondi che, nella parte finale, fotografano territori diversi in modo da dare visibilità al panorama umbro nella sua completezza. A partire dal mese di maggio il viaggio vedrà altri territori umbri che faranno da sfondo. (ANSA).