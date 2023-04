FdI, con nostro candidato sindaco nuove energie per Terni

(ANSA) - TERNI, 02 APR - "Con il centrodestra che si compatta intorno al nostro candidato sindaco Orlando Masselli si mettono in campo rinnovamento e nuove energie in continuità con il buon governo di questi anni": Franco Zaffini, senatore e coordinatore umbro di Fratelli d'Italia commenta così la scelta della Lega di mantenere unita la coalizione in vista delle prossime elezioni amministrative. Lo fa commentando la situazione con l'ANSA.

"Siamo contenti - ha detto Zaffini - in quanto il centrodestra si ritrova unito intorno a un candidato espresso da FdI, il primo partito d'Italia, dell'Umbria e di Terni. Una candidatura in continuità con le scelte strategiche finora messe in campo e che potranno essere migliorate".

Alla domanda se quanto successo nel centrodestra a Terni avrà riflessi sul voto che attende poi anche il Comune di Perugia, guidato da FI, e la Regione Umbria, presieduta da Donatella Tesei, Zaffini ha evidenziato l'importanza di una vittoria a Terni che "apre una stagione di importanti appuntamenti elettorali". "Vogliamo presentarci - ha sottolineato il coordinatore di Fratelli d'Italia - con il vestito buono. I candidati? li sceglieremo al momento opportuno". (ANSA).