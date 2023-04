Capogruppo FdI Castiglione Lago, minacciata in Consiglio 'Preoccupazione e solidarieta'' dai vertici del partito (ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 02 APR - Esprimono 'preoccupazione' i vertici umbri di Fratelli d'Italia dopo che la capogruppo al Comune di Castiglione del Lago Francesca Traica ha denunciato una frase, 'chi di spada ferisce di spada perisce', rivoltale dall'assessore all'Urbanistica Fabio Duca rispondendo a una interrogazione in Consiglio comunale, definendola 'decontestualizzata, inopportuna e minacciosa'. Traica ha parlato di un episodio 'sconcertante' legato a una richiesta di chiarimenti relativa alle questioni legate all'occupazione del lago con l'albero di Natale sull'acqua. Ha poi definito 'inquietante l'atteggiamento del sindaco Burico che anziche' riprendere il suo vice in pectore per l'inopportuna e minacciosa frase rincarava la dose'. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Franco Zaffini ha espresso 'preoccupazione e piena solidarieta'' a Traica e al gruppo di Castiglione del Lago 'per le affermazioni intimidatorie subite durante l'ultima seduta del Consiglio comunale ad opera dell'assessore all'urbanistica Fabio Duca'. 'Si respira aria pesante - ha aggiunto -, nei luoghi delle Istituzioni ma anche semplicemente al bar certe affermazioni debbono essere stigmatizzate e condannate. Confidiamo che il sindaco e le altre forze politiche prendano la medesima posizione nei confronti degli atteggiamenti tutt'altro che democratici accaduti. Un plauso infine mio personale all'ottima attivita' di opposizione del Gruppo FdI Castiglione del Lago e della sua capogruppo Francesca Traica'. 'Solidarieta' all'amica Francesca Traica' anche dal sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. 'Non ci faremo intimidire' sottolinea su Facebook. 'Fare domande come fa l'opposizione - aggiunge - contribuisce al dibattito democratico. I sedicenti democratici pare abbiano qualche problema con la democrazia e soprattutto col dare le risposte che devono, non solo a Fratelli d'Italia, ma soprattutto ai cittadini'. (ANSA).