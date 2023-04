Visita Castelli a Umbertide, il Pd soddisfatto

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 01 APR - Il commissario per la ricostruzione post terremoto Guido Castelli ha compiuto una visita nelle zone di Umbertide colpite dal sisma. "Ha rappresentato una utile occasione di contatto con la realtà e di confronto" hanno sottolineato il senatore Walter Verini e il vice presidente dell'Assemblea legislativa, nonché consigliere regionale, Michele Bettarelli, entrambi del Pd.

"Insieme al consigliere comunale Filippo Corbucci - hanno spiegato i due esponenti del Partito democratico in una nota congiunta - siamo tornati sui luoghi del terremoto per ribadire il nostro sostegno alle popolazioni e per rappresentare al commissario la necessità di velocizzare i primi interventi.

Abbiamo inoltre confermato l'impegno del Pd a tutti i livelli (già espresso in Comune, Regione e Parlamento), per contribuire a fare in modo che queste realtà colpite, vengano ricomprese a tutti gli effetti nel cratere del terremoto del 2016, così da sbloccare in tempi celeri i contributi per l'autonoma sistemazione, permettere la sospensione delle rate dei mutui e le scadenze delle tariffe e attivare da subito i ristori alle attività chiuse e, più in generale, velocizzare tutte le procedure legate agli interventi per la messa in sicurezza, per la ricostruzione e per la continuità delle attività scolastiche, associative, commerciali e artigianali". (ANSA).