Suicida in carcere Terni era solo e ha usato un lenzuolo

(ANSA) - TERNI, 01 APR - Si è impiccato utilizzando un lenzuolo l'uomo che si è ucciso nel carcere di Terni dove era rinchiuso per l'omicidio della moglie.

Secondo quanto risulta all'ANSA, Xhafer Uruci era da solo in una cosiddetta cella di transito. Una procedura prevista in attesa dell'udienza nella quale il gip doveva esaminare la richiesta di convalida di fermo.

L'uomo aveva già incontrato lo psicologo del carcere. La cella nella quale si è ucciso, inoltre, è vicina all'infermeria del carcere. I soccorsi sono stati quindi immediati ma per Uruci non c'è stato niente da fare.

E' stato uno degli agenti di polizia penitenziaria a trovare morto in carcere a Terni Xhafer Uruci, albanese di 62 anni, che era in stato di fermo per omicidio volontario dopo avere ucciso la moglie Zenepe Uruci, cinquantaseienne anche lei originaria dell'Albania. E' quanto emerge da una prima ricostruzione di quanto successo. Nelle prime ore della mattina uno degli agenti che aveva fatto un giro di controllo ha sentito un rumore. Ha così trovato impiccato l'uomo. Vani sono stati i soccorsi.