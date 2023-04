Garante detenuti Umbria, troppi reclusi e poco personale

(ANSA) - TERNI, 01 APR - "Il secondo suicidio dall'inizio dell'anno al carcere di Terni deve essere motivo di riflessione e non di facili conclusioni": a dirlo è l'avvocato Giuseppe Caforio, Garante per la Regione Umbria delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

Parlando con l'ANSA dopo la morte dell'uomo fermato per l'omicidio della moglie evidenzia soprattutto il problema del sovraffollamento e della carenza degli organici.

"Le carceri umbre e segnatamente quello di Terni - sottolinea Caforio - stanno vivendo un momento delicato dovuto almeno a tre fattori concomitanti: ci sono circa 550 detenuti a fronte di una capienza prevista per 450, di cui 150 con problematiche psichiatriche serie con molti di loro incompatibili con la carcerazione; gravi carenze di organico nella polizia penitenziaria con Terni che ha il rapporto più deficitario tra numero di detenuti e agenti penitenziari; carenze sanitarie specie di psicologi e psichiatrici".

Per il Garante "il suicidio di un detenuto è una sconfitta del sistema e getta scompiglio psicologico fra i detenuti e fra gli agenti penitenziari alterando i delicati equilibri dell'intera comunità carceraria". "Encomiabile in questo contesto - prosegue - è il lavoro della polizia penitenziaria che con abnegazione e umanità spesso si sostituisce al personale sanitario. Per arginare l'attuale contesto occorre una task force di psicologi e psichiatri che possa essere di supporto in una sorta di burn out ai detenuti e agli agenti penitenziari fortemente provati da eventi come quelli dei suicidi e dell'auto lesionismo". (ANSA).