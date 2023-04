Prorogato fino a ottobre il servizio "Umbria airlink"

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - Il servizio "Umbria airlink", che collega tramite bus navetta dedicati l'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi con la rete dei servizi ferroviari di interesse regionale e nazionale, proseguirà fino al 28 ottobre.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, ha stabilito di dare continuità alla fase sperimentale del progetto, avviato dal luglio 2022, rifinanziandolo fino al termine della stagione estiva del San Francesco, in considerazione dell'utilità strategica dell'accessibilità dell'aeroporto da a per tutti i bacini di traffico della regione, garantita tramite bus navetta in corrispondenza dei voli in arrivo e in partenza.

Sono state confermate le fermate individuate nei punti notevoli e nodi di interscambio bus-treno di Perugia ed Assisi, allo scopo di collegare gli umbri all'aeroporto e favorire gli spostamenti dei turisti che vogliano visitare i vari territori regionali.

Dal 15 aprile prossimo i tre bus impiegati per i collegamenti da e per l'aeroporto avranno la nuova livrea "Umbria airlink", cambiando rispetto all'attuale "Perugia airlink", e verranno inoltre aggiornati sito internet e cartellonistica, allo scopo di promuovere e diffondere ulteriormente la conoscenza del servizio.

Il servizio verrà svolto tutti i giorni della settimana, inclusi i festivi, tenendo conto della nuova programmazione dei voli per la stagione estiva. L'acquisto del biglietto (con la conferma della tariffa promozionale base di 5 euro, ridotto a 2,50 euro per bambini da 4 a 12 anni e gratuito per bambini fino a 4 anni) sarà possibile a bordo senza maggiorazione di prezzo, presso le biglietterie e il network di punti vendita di Busitalia e la rete di vendita nazionale e internazionale di Trenitalia per titoli di viaggio combinati bus + treno. (ANSA).