Precetto pasquale interforze nella cattedrale di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - Precetto pasquale interforze, venerdì mattina, nella cattedrale di "San Lorenzo" a Perugia.

Alla celebrazione hanno partecipato le principali autorità istituzionali civili, religiose e militari del territorio, unitamente a una nutrita rappresentanza di personale in servizio e in congedo delle forze dell'ordine.

Il rito religioso è stato officiato dall'arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, monsignor Ivan Maffeis, che ha ringraziato le forze dell'ordine per il lavoro quotidianamente svolto per il bene della comunità. Un lavoro di squadra che è anche educativo verso uno dei beni più preziosi, la cittadinanza. Infine, ha invitato i presenti a pregare per la pace, affinché nessuno si abitui alle logiche della violenza, definendo la Pasqua un'alba di risurrezione e di vita.

Nel corso della celebrazione eucaristica sono stati ricordati gli appartenenti alle forze dell'ordine caduti nell'adempimento del loro dovere. La solenne cerimonia è terminata con la lettura della "Preghiera per la Patria" e la benedizione di tutti i presenti. (ANSA).