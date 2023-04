Operaio ferito durante il lavoro all'Ast

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - Un operaio della ditta esterna del Ternano, di 56 anni, impegnato in lavori di manutenzione per conto di Ilserv all'interno di Ast, avrebbe riportato lesioni importanti ad un arto inferiore dopo essere rimasto incastrato con un piede nei rulli di un macchinario.

Soccorso, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria dagli operatori del 118.

Da quanto appreso, l'operaio era impegnato in una saldatura sopra un macchinario. (ANSA).