Lollobrigida, abbiamo sempre sostenuto che Pnrr non è dogma

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 31 MAR - "Dall'inizio abbiamo sostenuto, anche in campagna elettorale, che il Pnrr non era un dogma, non era perfetto quando lo avevano scritto, soprattutto alla luce degli eventi contingenti e importanti che sono sopravvenuti con la guerra russo-ucraina": così il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, ha commentato, a Bastia Umbra, a margine dell'inaugurazione di Agriumbria, le questioni legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Riferendosi al conflitto in Ucraina, il ministro ha spiegato che "ha cambiato alcune nostre certezze, trasformandole invece in consapevolezze di alcune criticità in termini energetici e di approvvigionamento agroalimentare". "Quindi - ha aggiunto - bisogna cercare di rimodulare misure che non erano idonee alla realizzazione di un progetto strategico. Spendere i soldi del Pnrr è giusto, spenderli bene è necessario e imprescindibile. È per questo che Giorgia Meloni in Europa, anche con altre nazioni europee, sta chiedendo la revisione di alcuni aspetti del Pnrr e ragionare assieme ai nostri amministratori locali e alle imprese di come rendere questo intervento un intervento utile".

Quelli del Pnrr "sono soldi a gran parte a prestito, vanno investiti per lo sviluppo", ha concluso il ministro. (ANSA).