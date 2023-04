Lega B di calcio al fianco delle persone affette da autismo

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - La Lega Serie B di calcio scende in campo al fianco di tutte le persone con disturbo dello spettro autistico e lo fa in occasione della "Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo"che si celebra il 2 aprile.

Durante la 31/a giornata, nel corso dei cerimoniali pre-gara, i calciatori saranno accompagnati nell'ingresso in campo da bambini affetti da autismo per diffondere un messaggio di inclusione sociale e di coinvolgimento sul tema.

In occasione di Perugia-Frosinone saranno ospiti i ragazzi del centro diurno semiresidenziale "La Semente" di Spello, una comunità di 17 ragazzi che offre la possibilità di inserimento lavorativo sul territorio, insegnando un mestiere legato al mondo dell'agricoltura, dei servizi alberghieri e delle energie rinnovabili che poi potranno sfruttare in ambienti lavorativi veri e propri.

Il Perugia Calcio ringrazia "la presidente dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici-Umbria, Paola Carnevali, Valentini per aver accettato con entusiasmo l'iniziativa".

Due bambini con autismo, appartenenti al centro socio educativo "Up" di Santa Maria degli Angeli che segue circa 30 bambini, accompagneranno mano nella mano i due capitani durante l'ingresso in campo. (ANSA).