L'Assemblea legislativa si riunisce il 4 aprile

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà martedì 4 aprile, alle 9.30, nella sede di Palazzo Cesaroni, a Perugia.

All'ordine del giorno - è detto in una nota della stessa Assemblea -interrogazioni a risposta immediata (question time); disegno di legge regionale "Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare"; mozioni su "Incremento della dotazione economica destinata alle misure regionali in materia di sicurezza"; "Impegno della Giunta regionale per evitare il divieto di detenzione della trota fario, in virtù di quanto disposto dall'articolo 4 del Decreto legislativo 135/2022, nell'ambito del recepimento del Regolamento europeo 429/2016"; "Condanna per l'aggressione da parte di militanti di 'Azione studentesca' del 18 febbraio 2023 presso il liceo 'Michelangiolo' di Firenze e solidarietà per le minacce di provvedimenti disciplinari ricevute dalla dirigente scolastica Savino"; "Misure a sostegno delle comunità delle aree interne dell'Umbria, volte ad arginare le difficoltà di chi ci vive e lavora, al fine di contrastare lo spopolamento, mantenere ed attrarre forza lavoro e progetti d'impresa qualificati e sostenibili, difendere il patrimonio culturale, storico, artistico, spirituale ed enogastronomico"; "Insegnamento della lingua inglese negli asili nido umbri"; "Impegno della Giunta regionale per il censimento della strumentazione inutilizzata, necessaria per la diagnostica immagini, da destinare alle carceri umbre"; "Attivazione di misure di contenimento del fenomeno baby gang e servizi di volontariato"; "Misure di intervento finalizzate alla tutela e alla promozione della salute sessuale e riproduttiva delle giovani generazioni e delle donne".

La seduta potrà essere seguita in diretta su Youtube. (ANSA).