Soldi, il papa? La Rai in questi momenti dà il massimo

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - "La Rai, come servizio pubblico dà il massimo in queste situazioni di grandissima importanza per il Paese e non solo": lo ha sottolineato la presidente della Rai Marinella Soldi parlando della copertura informativa dopo il ricovero del papa al Gemelli. "Siamo anche un punto di riferimento per la comunità internazionale che guarda alla Rai per la copertura, per la professionalità e per i punti di vista che devono esistere in un momento così delicato" ha aggiunto a margine della firma del protocollo d'intesa per l'avvio in Umbria della campagna "No Women No Panel - Senza donne non se ne parla", promossa dalla Rai per favorire l'equilibrio di genere in panel ed eventi pubblici. Appuntamento che si tiene nella sede della Regione, a Perugia. (ANSA).