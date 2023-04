Partita da Perugia la campagna "Senza donne non se ne parla"

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Firmato a Perugia il protocollo d'intesa che dà il via alla campagna "No Women No Panel - Senza donne non se ne parla" per favorire l'equilibrio di genere in panel ed eventi pubblici. La cerimonia si è svolta nel Salone d'Onore fra la Rai, promotrice della campagna, l'Università degli Studi di Perugia, Regione Umbria, Comuni e Province di Perugia e Terni.

A siglare l'accordo sono stati la presidente Rai, Marinella Soldi, il vicepresidente della Regione Roberto Morroni, con la governatrice Donatella Tesei collegata in videoconferenza, il rettore dell'Ateneo, Maurizio Oliviero, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, le presidenti delle Provincie di Perugia, Stefania Proietti, e Terni, Laura Pernazza e l'assessore comunale di Terni Cristiano Ceccotti.

L'incontro è stato moderato dal caporedattore Rai Tgr Umbria Luca Ginetto.

"Senza donne non se ne parla è uno slogan ma in effetti una cosa molto seria" ha sottolineato Marinella Soldi a margine dell'iniziativa. "Un evento abbastanza straordinario - ha aggiunto - perché è la prima volta che per firmare il protocollo abbiamo insieme la Regione, le Province e i Comuni. Il protocollo richiede semplicemente che in qualsiasi evento sul territorio venga rappresentato anche il genere femminile. Non si parla di quote ma di merito e per una società evoluta mi sembra veramente il minimo, siamo nel 2023".

La presidente ha quindi ricordato che il consiglio di amministrazione della Rai ha approvato a luglio dell'anno scorso e per la prima volta nella storia una policy e nel frattempo si è attuata una misurazione di presenze. "E parlo di esperte - ha sottolineato - perché non è che le donne non ci sono nei media ma le ricerche dimostrano che la maggior parte delle volte viene chiesto loro di parlare di temi personali, non di competenze e questo non è un bel messaggio per le nuove generazioni. Bisogna quindi creare modelli di ruolo per aiutare anche i giovani. E' una questione di allargare lo sguardo. Quello che stiamo cercando di promuovere - ha concluso Soldi - sono merito e competenza". (ANSA).