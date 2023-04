Maltrattamenti ai bambini dell'asilo nido, educatrice indagata

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 30 MAR - È accusata di avere malmenato, strattonato e offeso alcuni bambini (con età tra sei mesi e tre anni) di un asilo nido in provincia di Perugia la titolare, quarantasettenne, della struttura dove lavorava come responsabile ed educatrice ora indagata per maltrattamenti in base a quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Perugia. Nei sui confronti è stata eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'asilo.

In base alle indagini le condotte sarebbero state rivolte anche nei confronti di quei bambini affetti da maggiori problematiche e difficoltà e non in grado di raccontare ai propri genitori quanto accadeva.

Gli accertamenti sono partiti da una denuncia. I carabinieri hanno quindi eseguito intercettazioni audio e video all'interno della struttura. Secondo quanto riferisce la Procura di Perugia le immagini registrate dalle telecamere hanno documentato diversi episodi di maltrattamenti nei confronti dei bambini frequentatori dell'asilo.

Sarebbero emersi in particolare maltrattamenti avvenuti per gli inquirenti "in modo abituale". Comportamenti quelli dell'indagata definiti "gravemente lesivi" dell'integrità psichica e fisica dei minori affidati alle sue cure. (ANSA).