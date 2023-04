Leo Gassmann in visita alla Comunità Incontro di Amelia

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 30 MAR - Leo Gassmann si è recato in visita alla Comunità Incontro fondata da don Pierino Gelmini a Molino Silla, ad Amelia, per conoscere la struttura e incontrare i ragazzi impegnati nel percorso di recupero.

La visita del giovane cantautore romano, che è stato accolto con grande entusiasmo da parte degli ospiti e dallo staff, rientra nelle attività promozionali del progetto "MeetLife", piattaforma interattiva contro le dipendenze finanziata dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e ideata dalla Comunità Incontro Onlus.

Leo Gassmann, in veste di testimonial del progetto per un giorno, ha voluto condividere attraverso i social un messaggio di speranza.

"Il messaggio che mi sento di mandare a tutti questi ragazzi - ha detto, fra l'altro - è di continuare a credere nei loro obiettivi, di potere uscire da una situazione difficile, perchè la loro presenza su questo pianeta è importante. Ho visto veramente tanti sguardi interessati all'incontro e tanta voglia di tornare a vivere e sono onoratissimo di averne fatto parte oggi".

Strumenti di MeetLife, sono il portale meetlife.it, applicazioni "esperenziali" con la realtà aumentata - provati anche da Leo Gassmann - per ricreare gli ambienti di rischio, e la presenza interattiva sui social più seguiti dai ragazzi per informare, prevenire e fornire orientamento e supporto in caso di necessità.

In questi giorni sono in corso anche gli incontri nelle scuole del territorio, per portare in aula un'adeguata informazione contro le dipendenze e l'uso delle sostanze. La Comunità di Molino Silla è impegnata nell'aiuto alle persone svantaggiate e bisognose: tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici ed emarginati. (ANSA).