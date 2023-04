In Umbria esercitazione per azione comunitaria "Strategy"

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Si sta svolgendo tra Gualdo Tadino e Valfabbrica l'esercitazione finale per l'azione comunitaria di innovazione "Strategy", nel corso della quale viene dimostrato il funzionamento di 12 nuovi standard europei elaborati durante il progetto. Con lo scopo di facilitare la gestione delle emergenze, nello specifico per le fasi di pianificazione, preparazione e risposta operativa.

All'esercitazione, coordinata e organizzata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stanno partecipando rappresentanti dei 23 partner provenienti da 16 Paesi dell'Unione europea, la Prefettura di Perugia e le autorità di Protezione civile della Regione Umbria.

Sono state attuate manovre operative sul campo nell'area dello stadio comunale di Valfabbrica per testare lo standard dedicato alla risposta a maxi emergenze con alto numero di vittime unitamente a quello per la condivisione di allerte sui social media, e a Gualdo Tadino viene messo alla prova uno standard mirato a facilitare lo scambio dei piani di emergenza, un altro rivolto al coordinamento della risposta agli incendi boschivi ed infine uno mirato ad assicurare la continuità della catena delle prove registrate con supporto digitale in contesti Nbcr, nucleare, bilologico, chimico e radiologico. (ANSA).