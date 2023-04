Il sottosegretario Prisco ha seguito esercitazione Strategy

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco ha seguito l'esercitazione interforze coordinata dai vigili del fuoco italiani nell'ambito del progetto europeo "Strategy", svoltosi tra Gualdo Tadino e Valfabbrica. "E' parte culminante dell'iniziativa e prevede la messa a punto di standard nel settore dell'emergenza a livello europeo" ha spiegato.

"L'utilizzo di linguaggi e codici uniformi - ha affermato Prisco in una nota - facilita l'impiego di procedure e sistemi innovativi in diversi settori del soccorso pubblico: la disomogenea architettura istituzionale impedisce lo scambio di informazioni tra Paesi. All'esercitazione, coordinata dai vigili del fuoco, ha preso parte anche la polizia di Stato per l'utilizzo di procedure digitali condivise proprio nelle operazioni di tracciamento delle vittime. Il progetto, che vede la partecipazione dei rappresentanti di 16 Stati Ue, della prefettura di Perugia, della Protezione civile della Regione Umbria, dell'Arma dei Carabinieri, della Croce rossa italiana, del 118 e dei Comuni di Gualdo Tadino e di Valfabbrica, si inserisce, quindi, nel campo dell'innovazione tecnologica applicata all'emergenza. In particolare, l'esercitazione ha testato sul campo il concreto funzionamento degli standard condivisi. Ancora una volta - ha concluso Prisco - viene dimostrata la professionalità di tutti gli operatori italiani facendo dell'Italia un punto di riferimento internazionale in materia di soccorsi". (ANSA).