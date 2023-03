Tre seminari sulle opportunità di "Trasimeno per tutti"

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - Tre seminari tematici per illustrare le opportunità e i contributi legati a "Trasimeno per tutti" sono in programma tra giovedì e venerdì. Si tratta del progetto che vede coinvolti l'Assessorato al Turismo della Regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria, Anci Umbria e Felcos Umbria, associazione di Comuni per lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo è lo sviluppo di un sistema turistico accessibile ed inclusivo del comprensorio del lago attraverso un intervento sistemico basato sull'approccio del "turismo per tutti", coerente con la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità e che possa essere apripista e modello anche per altri territori della Regione Umbria.

Gli appuntamenti - si legge in una nota dei promotori - sono in programma giovedì 30 marzo alle 11 presso la sala dell'Investitura di Palazzo della Corgna a Castiglione del Lago e alle 15 presso sala consiliare del palazzo comunale a Passignano sul Trasimeno; venerdì 31 marzo alle 10 presso il Digipass di Tavernelle di Panicale.

Il progetto intende creare le opportunità per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità o con esigenze specifiche nell'area dei Comuni del Trasimeno. Diverse sono le azioni che saranno messe in campo dopo che i tecnici preposti avranno svolto un'analisi completa e puntuale sull'accessibilità del sistema turistico del territorio del lago. (ANSA).