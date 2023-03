Primo aprile nuovo sciopero trasporto pubblico locale

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - C'è una nuova data per lo sciopero del trasporto pubblico locale in Umbria: sabato 1 aprile lavoratrici e lavoratori torneranno a fermarsi, per la quinta volta, "contro le scelte della Regione Umbria". Ad annunciarlo sono i sindacati Filt Cgil e Faisa Cisal, che avevano rinviato la protesta originariamente fissata per il 13 marzo, a causa del terremoto che ha colpito Umbertide.

"Questa nuova giornata di sciopero si è resa necessaria perché lavoratrici e lavoratori del tpl umbro vivono sempre di più una condizione di incertezza e preoccupazione per il proprio futuro" spiegano in una nota Ciro Zeno, segretario generale della Filt Cgil dell'Umbria, e Christian Di Girolamo, segretario Faisa Cisal. "Incrociando le braccia, con un nuovo sacrificio economico - aggiungono -, vogliono mandare un messaggio alla giunta regionale: ascoltateci, prendete in considerazione la voce di chi quotidianamente garantisce il diritto alla mobilità alle cittadine e ai cittadini umbri e quindi fermate il progetto di spacchettamento e privatizzazione del trasporto pubblico locale".

Secondo Filt e Faisa "è proprio la mancanza di ascolto e il silenzio che è calato intorno alla gara, insieme all'incertezza sui suoi tempi, a rendere necessario lo sciopero, per rialzare l'attenzione sulle sacrosante rivendicazioni di lavoratrici e lavoratori del settore". "Il nostro obiettivo è sempre lo stesso - dicono ancora Zeno e Di Girolamo - preservare la qualità di un servizio di interesse pubblico, che deve garantire il diritto alla mobilità delle persone in tutta la nostra regione, e difendere i posti di lavoro e la dignità delle donne e degli uomini che rappresentiamo. In questo senso ci aspettiamo un segnale di responsabilità da parte della politica regionale".

