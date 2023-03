Pd Umbria, costruire coalizione di forze progressiste

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - "Costruire una coalizione ampia e plurale insieme a tutte forze progressiste e alternative alle destre" è il mandato che la Direzione regionale del Partito Democratico dell'Umbria ha dato al segretario Tommaso Bori.

L'assise Dem si è espressa all'unanimità - spiega il Pd in un comunicato - chiedendo di "utilizzare ogni strumento politico utile a percorrere la strada dell'unità, con l'obiettivo di gettare le basi di un'alleanza strutturata e strutturale, da costruire attraverso un patto politico solido che parta dalle amministrative di quest'anno, ma che guardi anche ai comuni al voto nel 2024 e alle prossime elezioni regionali". "Il congresso nazionale, con l'elezione a Segretaria di Elly Schlein - è stato ricordato - ha segnato un cambio di passo e indicato una direzione chiara per il futuro del Pd. Anche in Umbria dobbiamo essere in grado di imprimere una svolta che deve concretizzarsi anche nel campo delle alleanze".

Dalla Direzione è dunque giunta anche la richiesta di "lavorare da subito in sinergia con il livello nazionale, per un patto politico per l'Umbria, coinvolgendo i territori interessati già da questa tornata elettorale". "Serve quindi mettere in campo - è stato aggiunto - la massima determinazione e la generosità necessaria ad allargare il campo, senza accettare diktat né porre veti". (ANSA).