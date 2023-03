Nuovi orari e servizi per Busitalia Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - Nuovi orari e servizi per Busitalia in Umbria.

Perugia Airlink, il servizio di trasporto da e per l'Aeroporto Internazionale dell'Umbria offerto da Busitalia (società del polo passeggeri del Gruppo Fs Italiane), modifica gli orari del servizio per garantire una maggiore sinergia con i collegamenti aeroportuali e ferroviari.

Realizzato in collaborazione con Trenitalia e Regione Umbria, il servizio propone una variazione stagionale degli orari in linea con la nuova offerta stagionale dell'aeroporto. I nuovi orari - già in vigore dal 26 marzo 2023 - sono consultabili sul sito web www.fsbusitalia.it. Perugia Airlink collega l'Aeroporto Internazionale dell'Umbria alle città di Perugia e Assisi, offrendo un comodo e affidabile servizio di trasporto per i passeggeri che vogliono esplorare la Regione Umbria.

Dal primo aprile 2023, inoltre, il servizio di navigazione per raggiungere le isole del lago Trasimeno sarà ancora più capillare, con una nuova programmazione concepita per offrire a turisti e residenti un servizio ancora più accessibile, efficiente ed efficace.

In particolare, la linea Passignano-Tuoro Navaccia-Isola Maggiore incrementa fino a dieci il numero delle corse giornaliere ed entrano in funzione le linee Passignano-Isola Maggiore, con 12 corse, Tuoro-Isola Maggiore, con 17 collegamenti, Castiglione del Lago-Isola Maggiore con otto e San Feliciano-Isola Polvese con dieci. (ANSA).