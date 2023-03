Melasecche, disponibile a candidarmi sindaco a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - "Ho dato la mia disponibilità a una eventuale candidatura a sindaco di Terni, fermo restando che sto molto bene in Regione": a dirlo all'ANSA è l'attuale assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche. "La mia disponibilità nasce anche dal fatto che non si dica che non mi metto al servizio della mia città", ha aggiunto.

"La mia storia politica e amministrativa parla per me, ho sempre avuto un occhio di riguardo per Terni e questo mi spinge a mettermi a disposizione se ce ne fosse la necessità", ha detto ancora Melasecche. (ANSA).