Marito e moglie trovati morti in casa a Tuoro sul Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - Marito e moglie sono stati trovati morti casa a Tuoro sul Trasimeno. Varie le ipotesi al vaglio dei carabinieri, che non forniscono particolari sulle indagini in corso e mantengono il riserbo assoluto.

Secondo quanto si è potuto apprendere, l'uomo è stato trovato impiccato mentre, in base alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che sul cadavere della donna non ci siano segni di violenza.

