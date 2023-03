In mano ai vertici centrodestra candidatura a sindaco Terni

(ANSA) - TERNI, 28 MAR - E' ormai in mano ai vertici nazionali del centrodestra la questione della candidatura a sindaco di Terni. Hanno infatti dato esito negativo gli incontri, compreso quello di ieri, tra i rappresentanti di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia per trovare una sintesi tra i nomi sul tavolo. Secondo quanto si apprende oggi potrebbe arrivare una decisione.

Nei giorni scorsi i vari partiti della coalizione avevano auspicato e assicurato una candidatura unitaria ma il rischio di una spaccatura sul Comune di Terni non appare del tutto scongiurato. Questo quando mancano poco più di due settimane al termine per la presentazione delle liste.

In ballo per la candidatura a sindaco ci sono l'uscente Leonardo Latini, Lega, che ha già ufficializzato l'intenzione di correre comunque, mentre FdI, intenzionata a far valere il proprio peso nella coalizione, ha proposto l'assessore Orlando Masselli. Tra i nomi circolati anche quelli della ex senatrice leghista Valeria Alessandrini e dell'assessore regionale Enrico Melasecche, anche lui leghista ma la candidatura del quale potrebbe portare a modificare l'attuale assetto della Giunta regionale guidata sempre dal centrodestra. (ANSA).