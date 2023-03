Una nuova sede per la Protezione civile a Terni

(ANSA) - TERNI, 27 MAR - "Una nuova sede della Protezione civile del Comune di Terni, ampia, funzionale, in grado di rispondere a tutte le esigenze di servizio sia nelle situazioni ordinarie che in quelle straordinarie, collocata in una posizione strategica rispetto alle principali vie di comunicazione e all'aviosuperficie": così è stato presentato dai tecnici il plesso realizzato in via Casale nei locali in precedenza occupati dall'Università di Perugia e poi inutilizzati per molti anni.

"Più che una sede - ha detto il sindaco Leonardo Latini - mi piace pensarla come la nuova casa della Protezione civile e del volontariato. Abbiamo purtroppo imparato, specie in questi ultimi anni quanto sia importante avere a disposizione una Protezione civile organizzata e che sia in grado di lavorare fianco a fianco con le associazioni di volontariato. Con questa sede forniamo uno strumento operativo importante alla città e al territorio".

Alla presentazione sono intervenuti anche l'assessore comunale Stefano Fatale e quello regionale alla Protezione civile Enrico Melasecche. (ANSA).