Una classe della primaria di Pierantonio a palazzo Donini

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - La quinta classe della scuola primaria "Senza zaino" di Pierantonio è stata in visita nella sede della Giunta regionale di Palazzo Donini a Perugia.

I 18 bambini accompagnati dagli insegnanti, sono arrivati nel capoluogo umbro per scoprirne le bellezze artistiche e visitare la mostra del Perugino alla Galleria nazionale dell'Umbria e la città sotterranea.

"Dopo il terremoto siamo stati ospitati nella scuola di Umbertide per continuare le lezioni" hanno spiegato gli insegnanti, secondo quanto riporta un comunicato della Regione.

"Momenti come quelli di oggi - hanno aggiunto -, sono anche programmati per far distrarre i bambini, ai quali è offerto anche un sostegno psicologico, cercando di metterli a contatto con l'ambiente e l'arte". (ANSA).