Storie d'impresa in televisione con Umbria news economy

Tratta di storie di impresa e strategie economiche la nuova trasmissione televisiva Umbria news economy proposta dal giornalista Francesco Mancini, titolare dell'agenzia di video informazione AVInews, e Marco Vinicio Guasticchi, scrittore e giornalista economico. Insieme conducono il programma televisivo in onda sul canale 15 Umbria più TV, il martedì alle 22.15 e, in replica, il giovedì alle 19.30 e il sabato alle 22.30. Entrambi saranno in studio e ospiteranno i protagonisti del mondo dell'economia, imprenditori e tecnici, per parlare dei successi di imprese storiche e nuove, con generazioni di imprenditori a confronto. "Racconteremo insieme storie di generazioni di imprenditori o l'avventura di giovani imprenditori di successo che sono diventati leader internazionali di segmenti di mercato" hanno spiegato Mancini e Guasticchi, quest'ultimo già assessore comunale, presidente della Provincia di Perugia, consigliere regionale e con una quarantennale attività e carriera bancaria e sindacale alle spalle. In studio anche tributaristi e consiglieri economici per capire come si evolvono i mercati finanziari. "Una vera sfida ed allo stesso tempo un contributo per la nostra economia regionale" hanno sottolineato ancora Mancini e Guasticchi. Nella prime puntate sono già previsti gli interventi in studio di Carmelo Campagna, presidente della società finanziaria regionale Gepafin, e Domenico Metelli, amministratore unico dell'azienda Luigi Metelli spa di Foligno.