Per Legambiente città arretrano su performance ambientali

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - Registrano un generale arretramento le performance ambientali delle città umbra nella terza edizione del report di Legambiente sul tema "Ecosistema urbano Umbria 2022". In esso si pone in essere una sfida di competitività verso la sostenibilità non soltanto tra le due città capoluogo, Perugia e Terni, ma anche tra gli altri 13 comuni più grandi della regione, quelli con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti (Orvieto, Narni, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Gubbio, Assisi, Bastia Umbra, Corciano, Marsciano, Umbertide, Todi e Castiglione del Lago), arrivando a coprire il 70% della popolazione umbra.

Dai dati analizzati, riferiti perlopiù al 2021, secondo Legambiente emerge come le città umbre "non migliorino abbastanza e abbastanza velocemente le loro performance ambientali". Mentre "continua incessante" la diminuzione della popolazione umbra, le emergenze urbane evidenziate negli anni precedenti "rimangono le medesime e riflettono un sostanziale immobilismo nelle politiche improntate alla sostenibilità, seppur con qualche importante eccezione cui guardare per tracciare la rotta del cambiamento su scala regionale".

L'insieme degli indicatori selezionati copre sei principali componenti ambientali presenti in una città aria, acque, rifiuti, mobilità, suolo ed energia per valutare tanto i fattori di pressione e la qualità delle componenti ambientali, quanto la capacità di risposta e di gestione ambientale da parte dei Comuni stessi.

"Lo sforzo conoscitivo e informativo della nostra associazione - - afferma il presidente regionale di Legambiente, Maurizio Zara - è volto a fornire ad amministrazioni e cittadini uno strumento orientativo per mettere in connessione tra loro e confrontare gli indicatori e i dati ambientali delle città umbre. L'idea è di partire dai numeri per arrivare all'informazione, alla comprensione e per innescare quel cambio di passo repentino imposto dall'emergenza energetica, ambientale e sociale". (ANSA).