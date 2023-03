Molesta presunto amante moglie e viene denunciato

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 27 MAR - Era convinto che fosse stato l'amante della moglie e così lo avrebbe intimidito ma anche aggredito: per questo a un quarantunenne è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento dopo indagini condotte dalla polizia di Spoleto. Che ha così notificato un provvedimento del gip.

In particolare all'indagato è stato contestato di essersi appostato presso i luoghi di abituale ritrovo o sotto l'abitazione dell'altro uomo. Arrivando persino ad attuare - riferiscono gli investigatori - dei veri e propri pedinamenti, in modo da sorprenderlo dove aveva deciso di trascorrere il proprio tempo libero.

Secondo la polizia in un'occasione, l'aveva costretto ad uscire dall'auto per poi colpirlo con calci e pugni, provocandogli delle lesioni.

Lo scorso febbraio la presunta vittima si era quindi convinta a chiedere aiuto alla polizia e a denunciare il quarantunenne.

Gli investigatori del commissariato di Spoleto hanno quindi ricostruito un quadro indiziario definito "solido ed univoco".

La Procura ha poi chiesto e ottenuto dal gip l'applicazione della misura cautelare. (ANSA).