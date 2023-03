Inaugurati i nuovi collegamenti Ryanair Perugia - Cracovia

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - Sono stati inaugurati oggi 27 marzo i nuovi collegamenti Ryanair Perugia - Cracovia. Lo ha annunciato la Sase, la società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria.

All'arrivo del primo volo proveniente da Cracovia si è tenuto il consueto "water cannon salute" ed il taglio del nastro, alla presenza del direttore generale di Sase, Umberto Solimeno, del sindaco e dell'assessore alle Politiche culturali del Comune di Deruta, Michele Toniaccini e Piero Montagnoli. A tutti i passeggeri in partenza ed in arrivo è stato distribuito un piccolo omaggio offerto dall'amministrazione comunale.

La Sase ha sottolineato in una nota che sono 350 i passeggeri prenotati sulla nuova rotta per Cracovia, con un riempimento medio di circa il 90%. I voli, operati con Boeing 737, sono programmati ogni lunedì e venerdì.

"Con l'inaugurazione di questa nuova rotta - ha affermato Solimeno - è ufficialmente iniziata la stagione estiva 2023, che vedrà un afflusso di passeggeri mai registrato prima nell'aeroporto Umbro. Quello con Cracovia è un collegamento utile sia in chiave business che di turismo e darà un importante contributo all'economia locale dei due territori. I dati relativi ai voli inaugurali ed alle proiezioni sulle prenotazioni per i prossimi mesi lasciano presagire che la rotta riscuoterà un grande successo".

La stagione estiva, operativa fino al 28 ottobre, prevede 16 rotte programmate, operate da sei compagnie aeree con fino a 98 voli di linea settimanali. Sono infatti disponibili collegamenti da e per Barcellona (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Bruxelles Charleroi (Ryanair), Bucarest (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Catania (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Londra Heathrow (British Airways), Londra Stansted (Ryanair), Malta (Ryanair), Olbia (Aeroitalia), Palermo (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Tirana (Wizz air), Tirana (Albawings) e Vienna (Ryanair). (ANSA).