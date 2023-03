Giovane morto nello scontro tra un'auto e un mezzo pesante

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 27 MAR - Un ventitreenne residente a Città di Castello è morto nello scontro tra una Fiat Panda della quale era alla guida e un autoarticolato. L'incidente è avvenuto nella frazione di Lerchi per cause in corso d'accertamento da parte della polizia locale.

Il giovane era diretto verso Arezzo quando la sua vettura si è scontrata con il mezzo pesante. Sono intervenuti un'ambulanza del 118, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. I soccorsi sono stati però vani.

Appresa la notizia della morte del giovane, il sindaco di Città di Castello Luca Secondi ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia a nome della giunta e della comunità locale.

