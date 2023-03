Aziende umbre prevedono aumento export nel 2023

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - L'export umbro nel 2022 ha avuto un aumento del 23,7% rispetto all'anno precedente, un dato leggermente migliore rispetto alla media dell'Italia.

Attestandosi complessivamente a 5,8 miliardi rispetto ai 4,7 del 2021. Lo sottolinea Confindustria secondo la quale da una indagine campionaria, condotta da Umbria export, la propria agenzia per l'internazionalizzazione, tra le aziende associate, emerge che la maggior parte ha riscontrato trend positivi delle esportazioni in valore.

Gli esiti dell'indagine campionaria mostrano inoltre alcuni orientamenti per il 2023. La maggior parte delle aziende prevede un consolidamento ed un aumento delle esportazioni per l'anno in corso. Le aree verso le quale si prevedono le maggiori performance sono gli Usa e l'Europa (soprattutto Germania, Francia). Particolare attenzione viene riservata al Regno Unito e alla Svizzera.

"Stando a quanto emerge dall'indagine, possiamo guardare con maggiore fiducia al 2023" sottolinea il presidente di Umbria Export Riccardo Concetti in una nota diffusa da Confindustria.

"Nonostante lo scenario complesso - aggiunge -, i settori più rappresentativi dell'economia umbra, a partire dalla meccanica, dall'agroalimentare e dal tessile sembrano orientati all'ottimismo. È vero che c'è una componente esogena collegata al prezzo delle importazioni, ma continuano a crescere anche i volumi, e questo è importante. Anche i principali servizi richiesti, partecipazione a fiere internazionali e assistenza nella ricerca controparti ed organizzazione di incontri bilaterali testimoniano da una parte il chiaro ritorno verso iniziative promozionali in presenza e dall'altro l'interesse a sviluppare nuovi contatti anche utilizzando nuovi strumenti e approcci digitali. L'indagine mostra anche un interesse delle aziende verso la formazione tecnica su tematiche doganali e verso gli strumenti finanziari pubblici che possano supportare questa importante fase di consolidamento e soprattutto di ripresa". (ANSA).