Umbertide, Tosti candidato sindaco per LiberaIlFuturo

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAR - Si è svolta la presentazione della candidatura a sindaco di Umbertide di Pier Giacomo Tosti dell'associazione LiberaIlFuturo, che si presenterà - spiega una sua nota - "in maniera autonoma, libera e slegata dai partiti alla tornata elettorale del 14 e 15 maggio".

L'intervento iniziale è stato fatto dal presidente dell'associazione, Andrea Capecci che ha rivolto un segnale di vicinanza a tutte le persone del comune colpite dal terremoto ed ha dedicato un ringraziamento a tutto il mondo del volontariato e alle istituzioni impegnate nella gestione dell'emergenza.

Il candidato sindaco ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato oggi "a proporsi in prima persona agli umbertidesi come guida politica di un vero spazio civico comune, che sappia parlare a tutti quegli elettori che vogliono il cambiamento e che hanno perso fiducia negli schieramenti tradizionali".

Numerosi sono stati anche gli spunti programmatici presentati da Tosti, a partire da un "grande piano di piccole cose", come la sistemazione di tutti i parchi, l'abbattimento delle barriere architettoniche, il decoro urbano, gli impianti sportivi.

Altro tema evidenziato è quello del sociale.

Come ha ricordato, bisogna fare rete anche per lo sviluppo della città, sostenendo le tante realtà produttive.

Tosti ha quindi sottolineato come la valorizzazione della cultura e l'incentivazione del turismo siamo due aspetti importanti.

Altro tema centrale è quello della sanità. Spazio poi alle nuove generazioni, con il completamento del percorso per la realizzazione della Consulta dei giovani e la riacquisizione di luoghi aggregativi e culturali come "La Piattaforma". (ANSA).