Comunali a Umbertide, 'piena fiducia' di FI a Luca Carizia

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAR - "Piena fiducia" di Forza Italia al candidato sindaco per il centrodestra a Umbertide, il primo cittadino uscente, Luca Carizia.

In città si è svolto un evento organizzato dal coordinamento comunale di Forza Italia. "Un piacevole momento di socialità e di convivialità - spiega una nota di FI Umbria - utile non soltanto a superare la tensione post sisma ma anche a confrontarsi e fare il punto sulle prossime elezioni amministrative. Presenti all'incontro Luca Carizia, il coordinatore regionale di Forza Italia Umbria, Andrea Romizi, il vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, il consigliere regionale Francesca Peppucci, il coordinatore provinciale di Perugia, Lamberto Marcantonini, la coordinatrice comunale di Umbertide, Estelia Nanni, il consigliere comunale di Perugia Federico Lupatelli, Fiammetta Modena e i candidati e i sostenitori della lista Forza Italia Umbertide".

"A Luca Carizia - sottolinea la nota - è stata confermata la piena fiducia da parte di tutto il Gruppo Forza Italia".

"Una persona di valore - affermano i vertici di Forza Italia Umbria - cui va il merito di aver portato un'amministrazione di centrodestra in città per la prima volta nella sua storia. La qualità e la serietà del suo impegno a servizio della comunità rappresentano un importante punto di partenza per dare continuità e potenziare ulteriormente i punti qualificanti del programma di governo condiviso, con la stessa proficua collaborazione già instaurata durante il suo primo mandato".

