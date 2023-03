Capitale della cultura 2025, dieci personalità per Orvieto

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAR - Dieci personalità di rilevanza nazionale e internazionale nel settore delle arti visive, del cinema, dello spettacolo, della letteratura, dell'enogastronomia e dell'innovazione tecnologica compongono il comitato scientifico per la candidatura di Orvieto a Capitale italiana della cultura 2025.

Si tratta di Cesare Pietroiusti, artista e docente già presidente dell'Azienda speciale Palaexpo, le scrittrici Susanna Tamaro e Rosella Postorino, il regista teatrale, attore e conduttore televisivo Pino Strabioli, l'enologo, docente universitario e presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella, il giornalista, scrittore e vicedirettore del DayTime di Ra1 Angelo Mellone, la regista e sceneggiatrice Alice Rohrwacker, il presidente e fondatore di Lucky Red Andrea Occhipinti, la storica e critica delle arti applicate Clara Tosi Pamphili, e l'amministratore delegato di Engineering Maximo Ibarra.

Nel progetto di candidatura, il comitato scientifico avrà il compito di affiancare l'amministrazione comunale e i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività del programma.

"Abbiamo voluto che in questo ambizioso percorso - ha detto la sindaca, Roberta Tardani - ci accompagnassero nomi e volti prestigiosi dell'arte, della letteratura, del giornalismo, dell'enologia, delle nuove tecnologie che sono concretamente legati al territorio, che hanno avuto rapporti e contatti con la città dal punto di vista personale o professionale e che ciascuno con le proprie competenze e professionalità potrà portare un grande valore aggiunto al progetto". "Si tratta - ha aggiunto - di persone che non sono estranee alla nostra città a testimoniare e rafforzare il concetto di Orvieto come crocevia di mondi, una realtà aperta e dinamica che sconfina tra ambiti culturali diversi per offrire emozioni ed opportunità nuove".

Da lunedì 27 a Roma inizieranno le audizioni delle dieci città finaliste. Nella prima giornata saranno illustrati i progetti di Agrigento, Aosta, Assisi, Bagnoregio e Monte Sant'Angelo. Nella giornata di martedì 28 marzo, alle 9, è in programma l'audizione della città di Orvieto con il progetto "Meta Meraviglia La cultura che sconfina" cui seguiranno quelle di Pescina, Roccasecca, Spoleto e Asti. (ANSA).